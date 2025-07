Il rap irriverente di Tony Effe e la lezione di Gino Cecchettin dimostrano come la musica, anche quella più audace, possa essere un potente strumento di espressione e intrattenimento. Venerdì sera, dopo l’energia di Gue, Tony Effe ha catturato il pubblico con un set coinvolgente, dimostrando che il ritmo e la passione non hanno bisogno di paura o pretese. E così, tra note e parole, si conferma che la musica è il linguaggio universale che unisce e fa vibrare.

E' solo musica, non può fare paura. E lo è anche se racconta un vissuto spericolato. Tony Effe venerdì sera, esibitosi dopo Gue che già aveva fatto il suo per scaldare una serata in realtà fredda dal punto di vista metereologico, si è preso la scena con un set intenso e con pochissime pause. I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it