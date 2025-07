Campocroce domenica i festeggiamenti per i cento anni del Monumento ai Caduti

Domenica 13 luglio, Campocroce celebra un traguardo storico: il centenario del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, il primo eretto nel territorio di Mogliano Veneto. Un momento di riflessione e di orgoglio per tutta la comunità, che si riunirà per rendere omaggio a chi ha sacrificato tutto per la libertà. Una giornata da non perdere, ricca di eventi e monumenti commemorativi, per ricordare e onorare il passato.

Domenica 13 luglio sarà una giornata speciale a Campocroce, frazione di Mogliano Veneto, dove ricorre il centenario del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, il primo eretto in tutto il territorio comunale. Era infatti il 19 luglio 1925 quando, in un piccolo appezzamento di terreno.

