Calciomercato Juventus | Douglas Luiz Verso il West Ham Caccia al Sostituto

Il calciomercato Juventus si infiamma: Douglas Luiz potrebbe sbarcare al West Ham, aprendo le porte a una ricerca urgente di un sostituto di qualità. Dopo un investimento di 50 milioni di euro, il brasiliano sembra non aver soddisfatto le aspettative, e ora i bianconeri si preparano a ricostruire il reparto centrale. La strategia del club sarà fondamentale per mantenere alta la competitività in questa finestra di mercato.

Calciomercato Juventus: Douglas Luiz Verso il West Ham, Scatta la Caccia al Sostituto. Il calciomercato Juventus è in piena attività, con una mossa in uscita che potrebbe sbloccare nuove operazioni. I bianconeri sono vicini a cedere Douglas Luiz al West Ham, con i Galacticos determinati a riportare il brasiliano in Premier League. Nonostante l'investimento di 50 milioni di euro un anno fa, Douglas Luiz non ha convinto alla Juve, collezionando zero gol e zero assist in soli 877 minuti. Il West Ham, con Graham Potter che crede fermamente nel suo rilancio, è pronto a trattare per un prestito oneroso (circa 10 milioni) con riscatto obbligatorio (25-30 milioni) al raggiungimento di determinati obiettivi.

