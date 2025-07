Dazi | PChigisostegno a Commissione Ue

In un contesto di tensioni commerciali crescenti, le parole di Palazzo Chigi risuonano come un appello alla collaborazione e al dialogo. Dopo l’annuncio di Trump di imporre dazi al 30% sull’UE, si ribadisce la volontà di trovare un accordo equo che rafforzi l’Occidente senza scatenare conflitti economici. La strada verso una soluzione condivisa richiede l’impegno di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa preservare la stabilità e la crescita globale.

17.00 "Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo,che possa rafforzare l' Occidente nel suo complesso,atteso che non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale"con gli Stati Uniti Lo afferma una nota di Palazzo Chigi, dopo l'annuncio di Trump di dazi al 30% contro l'Ue, in cui si sottolinea che "il governo italiano continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Ue e Usa,sostenendo pienamente gli sforzi della Commissione Europea da intensificare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it