castelli romani uomo impiccato nei boschi trovate altre ossa umane vicino al corpo

Nel cuore dei Castelli Romani, un inquietante ritrovamento scuote la comunità: un uomo impiccato nei boschi di Rocca di Papa e, nelle vicinanze, altre ossa umane. La scena, scoperta da una passante attratta dall’odore, solleva dubbi e domande sull’origine di questi resti misteriosi. Le indagini si fanno serrate mentre l’area viene scrutinata dai carabinieri della Compagnia di Frascati, nel tentativo di svelare un caso avvolto nel mistero.

Nella mattinata di oggi, nei boschi di Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani (Roma), sono stati rinvenuti resti di ossa umane a pochi passi dal cadavere di un uomo trovato poco prima impiccato. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era stato notato da una passante insospettita dal cattivo odore. Sul posto, in un'area scoscesa ai piedi di un'abitazione privata di via Roma, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Frascati e di Rocca di Papa che hanno rinvenuto l'uomo, probabilmente un cittadino extracomunitario, trovato con i pantaloni calati e le mani legate. In un primo momento l'elemento aveva rafforzato la pista dell'omicidio ma fonti qualificate hanno specificato che il dettaglio "non è di per sè un elemento determinante". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it