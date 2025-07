Mission Impossible De Plama in formissima | le grandi sequenze si sprecano

Preparati a vivere un'avventura mozzafiato con "Mission Impossible" di Brian De Palma, il capolavoro del 1996 che ha segnato l'inizio della saga più iconica dell'azione. Con Tom Cruise, Emanuelle Beart e Jon Voight, questo film ti trascinerà tra incredibili sequenze di tensione e adrenalina, dimostrando perché è considerato uno dei migliori nel suo genere. Non perdere questa serata all'insegna del brivido e dell'azione!

MISSION IMPOSSIBLE Sky Action, ore 21. Con Tom Cruise, Emanuelle Beart e Jon Voight. Regia di Brian De Palma. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA È il primo film della serie con Tom Cruise e ancor oggi forse il migliore. La Squadra dell'Impossibile è mandata a Praga a recuperare un microfilm con i nomi degli agenti statunitensi. Ma è una trappola. Gli uomini dell'Impossible cadono in un agguato. Muoiono tutti tranne Ethan Hunt. Che però è ritenuto a Washington l'anima dannata del complotto. Sarà dura per lui dimostrare la sua innocenza e battere il vero colpevole che risultava morto a Praga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Mission Impossible", De Plama in formissima: le grandi sequenze si sprecano

