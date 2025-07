Calcio domani al via la stagione della Roma di Gasperini

Domani segna l'inizio di una nuova emozionante avventura per la Roma, sotto la guida del rivoluzionario Gasperini. La squadra si riunisce a Trigoria, pronta a plasmare il proprio destino nella stagione 2025/26, con test atletici e allenamenti intensi che anticipano un percorso ricco di sfide e successi. La passione giallorossa si riaccende: restate sintonizzati per vivere insieme ogni momento di questa avventura!

Roma, 12 lug. (askanews) – La stagione della nuova Roma, targata Massara-Ranieri e guidata in panchina da Gian Piero Gasperini, sta per partire. Domani a Trigoria, infatti, la rosa giallorossa si riunirà per dare il via al ritiro precampionato iniziando così la preparazione in vista della stagione sportiva 202526. I prossimi giorni, quindi, saranno dedicati a test atletici con il centro sportivo che ospiterà gli allenamenti della squadra al mattino presto, quando è prevista la prima seduta, per poi spostarsi in palestra e ripresentarsi in campo nel tardo pomeriggio, riducendo al minimo gli effetti del caldo romano.

