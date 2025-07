Si sono sposati Festa per la coppia di Canale 5 il matrimonio a 21 e 26 anni

tradizione, con una serata di allegria e ricordi condivisi tra amici e familiari. La coppia, conosciuta dal pubblico per la loro spontaneità e simpatia, ha coronato così un sogno tanto atteso, dimostrando che l’amore può nascere e crescere anche tra le luci dei riflettori. Un matrimonio che rimarrà certamente impresso nei cuori di tutti i loro fan, simbolo di un amore autentico e duraturo.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato per due volti noti al pubblico dei reality: nella mattinata di sabato 12 luglio, in una chiesa della loro amata Campania, una giovane coppia nota nel mondo della televisione ha pronunciato il fatidico sì davanti a parenti, amici e una folta rappresentanza di ex protagonisti dei programmi televisivi più seguiti. I festeggiamenti, in realtà, erano iniziati già la sera precedente, come vuole la tradizione del Sud, con una serenata carica di emozioni. Così, la loro storia d'amore, sbocciata tra i banchi di scuola e messa alla prova davanti alle telecamere, è approdata al suo lieto fine.