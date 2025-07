Sempre più fuori a Roma Laurie Anderson in Republic of Love

Sempre più fuori a Roma si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, portando in scena artisti di fama internazionale. Tra questi, il 15 luglio alle 21 presso l’Accademia Tedesca Villa Massimo, Laurie Anderson, icona dell’avanguardia newyorkese, presenterà in anteprima assoluta “Republic of Love”. Un evento unico per immergersi in un mondo di innovazione e creatività. Non lasciatevelo sfuggire!

Roma, 12 lug. (askanews) – Tra gli eventi imperdibili di “Sempre più fuori” a Roma, il festival diretto da Antonino Pirillo e Giorgio Andriani in programrma fino al 18 luglio, è in programma martedì 15 luglio alle 21 presso l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo l’incontro con Laurie Anderson, icona della scena d’avanguardia newyorkese, artista, musicista, performer e scrittrice statunitense, che presenta, in prima nazionale, “Republic of Love”, un discorso-performance sullo stato dell’arte e del mondo in tempi di crisi. Prodotto da Cranpi e Carnezzeria, in co-realizzazione con Romaeuropa Festival, dopo il debutto a maggio 2025 a Vienna, l’evento anticipa il ritorno dell’artista sulla scena della quarantesima edizione del REF con la nuova versione del suo concerto X2 che la vedrà esibirsi con la band newyorkese Sexmob il 3 novembre presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

