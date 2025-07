Lega sui dazi paghiamo un' Europa a trazione tedesca

Le tensioni sui dazi evidenziano come l'Europa, sotto la guida tedesca, sembri spesso sacrificare gli interessi di altri Paesi, tra cui l’Italia. Nonostante le ottime relazioni con gli Stati Uniti, i nostri cittadini continuano a pagare il prezzo di un equilibrio europeo sbilanciato. La Lega di Matteo Salvini invita a rivedere le politiche e a mettere al primo posto gli interessi nazionali, affinché l’Europa non sia più solo una pedina in giochi di potere.

Le relazioni commerciali tra Usa e Italia sono ottime e - come giustamente sottolineato dal governo - lo scontro è insensato. Trump non ha motivi per prendersela col nostro Paese, ma ancora una volta paghiamo il prezzo di un'Europa a trazione tedesca". Così una nota della Lega. Secondo il partito di Matteo Salvini, "anziché minacciare ritorsioni che Oltreoceano potrebbero solo far sorridere, la tedesca Von der Leyen azzeri l'eccesso di burocrazia Ue che è il vero dazio che pagano le nostre imprese come dimostrano i danni dell'ideologia green deal. Le follie di Bruxelles hanno danneggiato imprese e famiglie europee ben prima dei possibili dazi di Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lega, sui dazi paghiamo un'Europa a trazione tedesca

In questa notizia si parla di: tedesca - lega - paghiamo - europa

Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha esultato sui social per la notizia delle dimissioni di Carola Rackete dal Parlamento europeo, e non ha fatto mancare un insulto sessista: una foto delle gambe di Rackete, con dei peli visibili. Vai su Facebook

Lega, sui dazi paghiamo un'Europa a trazione tedesca; Lega, sui dazi paghiamo un'Europa a trazione tedesca; Dazi, lettera di Trump all'Ue: «Al 30% dal primo agosto. Ulteriori aumenti se reagite». Von der Leyen: «Tariff.

Lega, sui dazi paghiamo un’Europa a trazione tedesca - ROMA, 12 LUG – “Le relazioni commerciali tra Usa e Italia sono ottime e – come giustamente sottolineato dal governo – lo scontro è insensato. Lo riporta lasicilia.it

Due anni di recessione in Germania, la locomotiva d'Europa è ferma - MSN - Da due anni l'economia tedesca è in recessione e ora le cose potrebbero peggiorare ulteriormente con la prospettiva della guerra commerciale legata ai dazi annunciati dagli Usa. Riporta msn.com