Drammatico incidente stradale tra una moto ed un’automobile | il centauro sbalzato dal mezzo E’ ricoverato in gravi condizioni Si tratta del gestore di un bar di Latina

Una notte drammatica a Latina: un grave incidente tra moto e auto si è verificato in pieno centro, lasciando il centauro gravemente ferito. Il tragico scontro all’incrocio tra via Alfieri e viale Cesare Augusto ha coinvolto il gestore di un bar locale, che ora lotta tra la vita e la morte. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che scuote la comunità. Abbonatevi a DayItalianeNews e rimanete informati.

Un grave incidente stradale quello di questa notte a Latina; poco prima delle 23, in pieno centro, una moto e un'automobile si sono scontrate all'incrocio tra via Alfieri e viale Cesare Augusto, a pochi passi dalla circonvallazione. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito finora, un motociclista di 56 anni, residente a Latina, stava percorrendo viale Cesare Augusto con la sua Royal Enfield quando, per ragioni ancora da chiarire, è entrato in collisione con una Peugeot condotta da un altro uomo. L'impatto è stato violento e immediato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, con il motociclista che ha riportato gravi lesioni.

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - moto - automobile

