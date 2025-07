Parma difficoltà per arrivare a Ivanovic E Colombo…

Il Parma si prepara a voltare pagina, con il via ufficiale della nuova stagione alle porte. Dopo aver affrontato difficoltà e sfide, la squadra si riunisce a Collecchio, pronta a mettere le basi per un futuro di successi. Tra test medici e allenamenti intensi al Mutti Training Center, i crociati mostrano determinazione e voglia di rinascita. La prossima tappa? Scoprilo con noi, perché il bello deve ancora arrivare.

“Così Chivu mette in difficoltà Conte”: 3 chiavi tattiche per Parma-Napoli - In vista di Parma-Napoli, Andrea Stramaccioni avverte Antonio Conte sulle strategie di Chivu. La partita, cruciale per la salvezza del Parma e la corsa allo Scudetto del Napoli, si preannuncia intensa.

MINI PAROLE CROCIATE Aggiornamenti mercato Parma * Sohm, voce AEK Atene completamente infondata, il Parma valuta il giocatore 20 mln * Leoni, il Parma valuterebbe una sua cessione solo per una cifra non inferiore ai 35 mln * Ivanovic, piace parecch

