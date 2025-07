Apprensione nel Salento | scomparso un 89enne Ricerche in corso

Un'angoscia cresce nel Salento: sono ore di paura e speranza a Collepasso, dove si cerca disperatamente l’89enne Donato Negro, scomparso questa mattina. La sua assenza, unita alla routine di sempre interrotta improvvisamente, ha scatenato una mobilitazione di amici, familiari e forze dell’ordine. La comunità si stringe attorno alla famiglia, nella speranza di ritrovare Donato sano e salvo. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa la sicurezza dei nostri anziani.

Sono ore di grande apprensione a Collepasso, nel Salento, per la scomparsa dell'89enne Donato Negro. L'anziano è uscito da casa questa mattina attorno alle 8.30, come era solito.

