Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai poi quelle parole su Striscia e De Martino…

Gerry Scotti si prepara a scrivere un nuovo importante capitolo della sua carriera, rilanciando la sfida alla Rai e tornando in prima serata su Canale 5 con "La Ruota della Fortuna". Un debutto imperdibile nella fascia pre-serale, tradizionalmente monopolizzata da grandi classici come "Striscia la Notizia". Una mossa audace che promette di rivitalizzare la scena televisiva estiva e catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. La stagione si annuncia ricca di sorprese e cambiamenti sorprendenti.

News Tv, da lunedì 14 giugno 2025 Gerry Scotti torna nell’ access prime time di Canale 5 con la nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”, storico quiz che rappresenta una delle novità più attese della stagione estiva. Per il conduttore si tratta di un debutto assoluto nella fascia pre-serale, da sempre dominata da titoli iconici come Paperissima Sprint e Striscia la Notizia. Leggi anche: Gerry Scotti fuori da “Tu Si Que Vales”, chi lo sostituisce? Il nome clamoroso OBIETTIVI #LaRuotadellaFortuna Estate: 20% di share Autunno: 16% di share ( @davidemaggio ) #AscoltiTv pic.twitter.comvr53P2OjBK — Cristian (@yosoyelfanal) July 12, 2025 Un debutto storico per il conduttore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…

