Superbike Nicolò Bulega | Partenza difficile Razgatlioglu era più forte

Nicolò Bulega non si arrende di fronte alle sfide del mondiale Superbike: partendo con una partenza difficile, ha dimostrato determinazione e spirito di rivalsa salendo sul podio al secondo posto nel GP di Gran Bretagna a Donington. Nonostante la fuga di Razgatlioglu, il giovane talento Ducati mantiene il primato in classifica generale, ora con solo quattro punti di margine. La corsa per il titolo è più aperta che mai...

Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto la gara-1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Donington. Il centauro della Ducati è riuscito a districarsi dopo una partenza difficile, ma ormai il turco Toprak Razgatlioglu era scappato via e ha trionfato con un vantaggio siderale. Il pilota italiano resta al comando della classifica generale, ma ora ha soltanto quattro punti di margine nei confronti dell’anatolico. L’auspicio è che il nostro portacolori riesce a essere ancora più protagonista nella Superpole Race e nella gara-2 in programma domani, in modo da scongiurare il possibile sorpasso da parte dell’avversario di riferimento nella serrata lotta per la conquista del titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: “Partenza difficile, Razgatlioglu era più forte”

