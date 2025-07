Elisabetta Canalis insieme all’ex marito Brian Perri | è ritorno di fiamma?

Elisabetta Canalis e l'ex marito Brian Perri insieme ad Alghero, sollevano interrogativi tra fan e media. Ritorno di fiamma o semplice rapporto familiare? La bella showgirl si gode un meritato relax con la figlia Skyler, ma le voci sul possibile ricongiungimento continuano a infiammare il gossip. La curiosità cresce: cosa c’è davvero dietro questa riunione? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Canalis pare sia in vacanza insieme con l’ex marito Brian Perri. Ritorno di fiamma o semplice rapporto familiare? Leggi anche: Sapevate che Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis avevano litigato? Ecco il motivo assurdo Elisabetta Canalis si trova attualmente ad Alghero, in Sardegna, per godersi un periodo di relax con la figlia Skyler. Le ultime indiscrezioni, riportate da Vanity Fair, suggeriscono che la show girl potrebbe presto essere raggiunta dal suo ex marito e padre della bambina, Brian Perri, dal quale si è separata due anni fa dopo dieci anni di matrimonio. La notizia ha scatenato la curiosità di molti seguaci della modella, ponendo il dubbio su un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisabetta Canalis insieme all’ex marito Brian Perri: è ritorno di fiamma?

