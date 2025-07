Le ultime immagini del bambino scomparso a Ventimiglia | in un video si vede che si allontana da solo

Le immagini più recenti di Alain Barnard Ganao, il bambino scomparso a Ventimiglia, mostrano il piccolo che si allontana da solo, lasciando tutti preoccupati. Il suo volto sfuggente in quel video ha riacceso la speranza e l’angoscia di una comunità intera. Mentre le indagini proseguono senza sosta, ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per ritrovare il giovane. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi e le possibili piste.

In un video le ultime immagini di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni di cui non si sa più nulla da venerdì sera, quando il piccolo ha lasciato il campeggio in cui era con i suoi genitori, nella frazione Latte di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bambino di 5 anni sparisce nel nulla: scomparso dal camping a Latte Ventimiglia, il piccolo si sarebbe allontanato negli istanti in cui il padre stava montando la tenda

Bimbo scomparso a Ventimiglia: continuano le ricerche e spunta un presunto testimone / Le immagini - Nella tarda mattinata di oggi si è tenuto un vertice coordinato dal Prefetto Valerio Massimo Romeo per delineare l’organizzazione del prosieguo delle ricerche. Si legge su imperiapost.it