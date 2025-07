Real Madrid Xabi Alonso dà il via all’epurazione | cinque addii c’è anche un super big

Il Real Madrid si prepara a una vera e propria rivoluzione sotto la guida di Xabi Alonso, che ha deciso di mettere in campo un'importante epurazione: cinque cessioni eccellenti, tra cui anche un super big. La strategia del tecnico spagnolo mira a rinnovare la rosa e a rafforzare le ambizioni dei Blancos, mentre il Mondiale per Club si avvicina e i tifosi attendono con ansia le novità che avverranno sul mercato.

Xabi Alonso è pronto a rivoluzionare la rosa delle merengues: cinque grandi cessioni, c'è anche un super top player protagonista con Ancelotti. Il Mondiale per Club, sebbene sia una competizione ufficiale della Fifa, è pur sempre calcio estivo. Non vogliamo certo sminuire il valore della competizione, sia chiaro, anche perché vi partecipano i club più importanti del mondo qualificati secondo un rigido sistema per federazioni continentali. Va però sottolineato come si tratti di un torneo appendice della stagione in cui i calciatori arrivano stanchi e provati da mesi di calcio giocato senza respiro alcuno, vissuti intensamente.

