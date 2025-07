Entra al supermercato ruba una birra e un profumo poi aggredisce gli agenti a calci e pugni a Desenzano

Un gesto folle e pericoloso scuote Desenzano del Garda, dove un 27enne tunisino è stato arrestato per furto di una birra e un profumo, poi sfociato in violenza contro gli agenti. La sua resistenza ha portato a un arresto, con l’ulteriore provvedimento di espulsione e foglio di via di quattro anni. La sicurezza pubblica torna al centro dell’attenzione, dimostrando che la legge non tollera comportamenti aggressivi.

Arrestato a Desenzano del Garda un 27enne tunisino per furto e resistenza: espulsione e foglio di via per 4 anni dopo l'aggressione in supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Entra al supermercato, ruba una birra e un profumo, poi aggredisce gli agenti a calci e pugni a Desenzano

In questa notizia si parla di: supermercato - desenzano - entra - ruba

Rapina un supermercato e il giorno dopo muore in ospedale: giallo a Desenzano - A Desenzano del Garda, un uomo ha rapinato un supermercato giovedì 15 maggio 2025, finendo in ospedale con una grave ferita alla nuca e tragicamente morendo il giorno successivo.

Entra al supermercato, ruba una birra e un profumo, poi aggredisce gli agenti a calci e pugni a Desenzano; Desenzano, ruba al supermercato e aggredisce gli agenti: arrestato 27enne; Ruba al supermercato insulta e aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato arresta 27enne pluripregiudicato.

Entra al supermercato, ruba una birra e un profumo, poi aggredisce gli agenti a calci e pugni a Desenzano - Arrestato a Desenzano del Garda un 27enne tunisino per furto e resistenza: espulsione e foglio di via per 4 anni dopo l'aggressione in supermercato. Scrive virgilio.it

Desenzano, ruba al supermercato e aggredisce gli agenti: arrestato 27enne - L’uomo è stato sorpreso nel pomeriggio di ieri all’interno del supermercato di viale Marconi. Come scrive giornaledibrescia.it