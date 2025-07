Mattarella | Per il genocidio di Srebrenica rigorosa giustizia

Oggi ricordiamo con fermezza e rispetto il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, un evento che ha segnato profondamente la storia europea e mondiale. Mattarella ha sottolineato l’importanza di una giustizia rigorosa per onorare le vittime e garantire che simili atrocità non si ripetano. La memoria collettiva è il nostro impegno più forte per costruire un futuro di pace e rispetto reciproco in ogni angolo del mondo.

ROMA – “Commemoriamo oggi il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Una tragedia che, a dispetto delle migliori speranze, fu emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovamente l’Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l’orrendo vessillo della “pulizia etnica” sotto il pretesto di affermazioni nazionalistiche, in un’area – i Balcani – caratterizzata da sempre dall’essere crogiolo di incontro e convivenza tra i popoli e le culture”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Gli anni trascorsi da quella terribile strage non attenuano l’urlo di dolore delle vittime, che continua a risuonare attraverso le testimonianze dei familiari che sono loro sopravvissuti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella: “Per il genocidio di Srebrenica rigorosa giustizia”

