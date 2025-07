Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia ma il racconto non torna

L'ultima testimonianza raccolta a Ventimiglia ha messo in discussione i sospetti, poiché l’uomo che afferma di aver visto per ultimo il piccolo Alain Bernard Ganao al camping non ha fornito dettagli coerenti. La sua versione, infatti, solleva più domande che risposte, complicando le indagini e alimentando un clima di confusione. È fondamentale chiarire ogni elemento affinché la verità emerga e si possa fare luce sulla scomparsa del bambino.

Ascoltato come testimone l'uomo che avrebbe visto per ultimo Alain Bernard Ganao, il bimbo scomparso da un camping a Ventimiglia.

