"Sei un David Laqualunque". La Santanchè umilia Broder con una battuta: "Col fascismo ci lucrate" (video) (Di martedì 26 luglio 2022) Scintille a "L'Aria che tira". Daniela Santanchè non ci sta proprio ad ascoltare lo "spiegone" di David Broder, storico britannico esperto di fascismo, sul fatto che FdI avrebbe "sdoganato i militanti neofascisti". La senatrice di FdI non può reggere a questo ulteriore attacco del professorino che in casa d'altri viene a distribuire pagelle di democrazia alla Meloni, a La Russa e a tutto il partito. Dal gioprno dopo lo scioglimento delle Camere l'unico argomento usato fino al parossismo contro la leader di FdI e un intero ambiente è stato il pericolo fascista, l'Onda nera che travolgerà le istituzioni. Giornali italaini e stranieri si passano il testimone un giorno dopo l'altro per confezionare articoli più velenosi possibili.

