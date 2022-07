Assegno unico sospeso a luglio per IBAN errato: chiarimenti da INPS (Di martedì 26 luglio 2022) Ci sono alcune segnalazioni, in queste ore, in merito ad email arrivate agli utenti sull’Assegno unico sospeso, a partire dal mese di luglio. In sostanza, il problema sul pagamento sarebbe sorto a causa del codice IBAN risultato errato nella vostra domanda, al punto che INPS a queste condizioni non sarebbe più in grado di erogare la quota mensile che vi spetta. Un altro elemento da prendere in considerazione, dopo i chiarimenti dei giorni scorsi che hanno investito altre questioni, come riportato nel nostro articolo. Questione Assegno unico sospeso a luglio per IBAN errato: arriva la risposa ufficiale da INPS Come avvenuto nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Ci sono alcune segnalazioni, in queste ore, in merito ad email arrivate agli utenti sull’, a partire dal mese di. In sostanza, il problema sul pagamento sarebbe sorto a causa del codicerisultatonella vostra domanda, al punto chea queste condizioni non sarebbe più in grado di erogare la quota mensile che vi spetta. Un altro elemento da prendere in considerazione, dopo idei giorni scorsi che hanno investito altre questioni, come riportato nel nostro articolo. Questioneper: arriva la risposa ufficiale daCome avvenuto nel ...

albebu1955 : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - Lavorosole24ore : Assegno unico, estesa la platea degli stranieri - lgravela : 'Un primo bilancio dell’Assegno unico universale' - Alelore76 : @gianniserpe @stebaraz @ItaliaViva @Azione_it Ma che film hai visto? C'erano le detrazioni in busta paga, cosa ben… - InfoFiscale : Assegno unico 2022, quale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri è valido per la domanda? -