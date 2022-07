Atalanta Pinamonti | si discute con l’Inter per la formula | i dettagli

FBiasin : “#Monza su #Pinamonti”. “#Fiorentina su #Pinamonti”. “#Sassuolo su #Pinamonti”. “#Atalanta su #Pinamonti”. L’ultim… - AlfredoPedulla : #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il… - infoitsport : Pinamonti, sondaggio del Napoli. Sfida con l'Atalanta per l'attaccante - Sal_FuoriSede : ?? Secondo il Corriere dello Sport, attualmente c'è un accordo tra #Salernitana e #Inter su una base di 20 ml per… - CalcioNews24 : #Atalanta e #Inter continuano a lavorare per #Pinamonti ?? -

e Inter lavorano alla formula per l'attaccante: il Sassuolo potrebbe inserirsie Inter lavorano alla formula per l'attaccante. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo il centravanti potrebbe arrivare a Bergamo in ...è stato richiesto nelle scorse settimane anche da Monza,e ...Accordo trovato tra Salernitana e Inter per Pinamonti: ora va convinto il giocatore ad accettare il trasferimento La situazione di Andrea Pinamonti, attaccante cercato fortemente anche dall’Atalanta, ...Inter e Salernitana hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Andrea Pinamonti. La notizia, arrivata dopo le parole del presidente Danilo ...