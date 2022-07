Berrettini beffato sul più bello | Ruud si conferma il campione di Gstaad

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Matteonon è riuscito a diventare il primo italiano della storia a vincere consecutivamente tre tornei. L’azzurro si è dovuto arrendere nella finale dell’Atp 250 di2022. A vincere è stato Casper, che si è imposto in rimonta per 4-6 7-6(4) 6-2 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Per il finalista del Roland Garros si tratta del secondo successo di fila nella cittadina svizzera, il nono in carriera e addirittura l’ottavo ottenuto sull’amata terra rossa. Rammarico persoprattutto per quanto riguarda l’andamento del secondo set, in cui ha avuto ben tre palle break e si è trovato subito avanti di un mini break nel tie-break. Da qui l’azzurro ha iniziato a perdere molte certezze soprattutto con il servizio ed il dritto. Anche dal punto di vista fisico è venuta a mancare un po’ di ...