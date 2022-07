ZTE-Milan (3-2), brutta figura dei rossoneri in Ungheria (Di sabato 23 luglio 2022) Alla ZTE Arena il Milan di Stefano Pioli naufraga per 3-2 contro gli ungheresi del Zalaegerszegi Torna Egylet (ZTE), per i rossoneri un inizio da incubo con tre goal subiti nella prima mezz’ora. ZTE-Milan: il primo tempo del match Nei primi quarantacinque minuti Pioli propone il solito 4-2-3-1 con in porta Ciprian Tatarusanu, in difesa la linea a 4 composta da Ballo Touré, Gabbia, Kalulu e Florenzi (oggi molto male). Nei due davanti alla difesa spazio al ritorno di Sandro Tonali e spazio a Brescianini (disastroso). Emergenza a centrocampo vista la contemporanea assenza di Bakayoko e Pobega. Sulla trequarti confermato il tridente Messias, Diaz e Rebic. Prima punta il solito, ed unico, Giroud. La prima mezz’ora è da incubo: tre goal ed un palo colpito dagli ungheresi. Il primo goal nasce da un calcio d’angolo, da una palla respinta ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 23 luglio 2022) Alla ZTE Arena ildi Stefano Pioli naufraga per 3-2 contro gli ungheresi del Zalaegerszegi Torna Egylet (ZTE), per iun inizio da incubo con tre goal subiti nella prima mezz’ora. ZTE-: il primo tempo del match Nei primi quarantacinque minuti Pioli propone il solito 4-2-3-1 con in porta Ciprian Tatarusanu, in difesa la linea a 4 composta da Ballo Touré, Gabbia, Kalulu e Florenzi (oggi molto male). Nei due davanti alla difesa spazio al ritorno di Sandro Tonali e spazio a Brescianini (disastroso). Emergenza a centrocampo vista la contemporanea assenza di Bakayoko e Pobega. Sulla trequarti confermato il tridente Messias, Diaz e Rebic. Prima punta il solito, ed unico, Giroud. La prima mezz’ora è da incubo: tre goal ed un palo colpito dagli ungheresi. Il primo goal nasce da un calcio d’angolo, da una palla respinta ...

fraletizia : Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida cont… - tvdellosport : SPROFONDO MILAN ? Il Milan sprofonda in Ungheria, lo ZTE cala il tris contro i rossoneri in meno di mezz’ora?? C… - tvdellosport : PARTE MALE IL MILAN ? Basta poco più di un minuto allo ZTE per sbloccare il match: sugli sviluppi di corner Meshac… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Agente di Szoboszlai con Maldini e Massara dopo l'amichevole del Milan contro lo ZTE. - FratelliRosson : Agente di Szoboszlai con Maldini e Massara dopo l'amichevole del Milan contro lo ZTE. -