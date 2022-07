Matteo Berrettini in finale a Gstaad e Lorenzo Musetti in finale ad Amburgo (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Matteo Berrettini non si ferma e prenota un posto in finale allo "Swiss Open Gstaad", Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Lorenzo Musetti, invece, raggiunge la finale dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro, in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, per la prima volta combined con un Wta 250. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, ha superato Dominic Thiem per 6-1 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. A sfidare in finale Berrettini sarà Casper Ruud: il norvegese, testa di serie numero ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI -non si ferma e prenota un posto inallo "Swiss Open", Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Lorenzo, invece, raggiunge ladell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro, in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di, in Germania, per la prima volta combined con un Wta 250. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, ha superato Dominic Thiem per 6-1 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. A sfidare insarà Casper Ruud: il norvegese, testa di serie numero ...

