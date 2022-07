Matteo Berrettini batte Dominic Thiem: è in finale a Gstaad (Di sabato 23 luglio 2022) Matteo Berrettini prosegue il percorso di riavvicinamento ai livelli che gli competono, dopo la sofferta rinuncia a Wimbledon a causa del Covid, e raggiunge la finale dello Swiss Open , torneo ATP 250,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 luglio 2022)prosegue il percorso di riavvicinamento ai livelli che gli competono, dopo la sofferta rinuncia a Wimbledon a causa del Covid, e raggiunge ladello Swiss Open , torneo ATP 250,...

FiorinoLuca : E con questa sono 12 vittorie di fila, 11 finali a livello ATP in carriera in 4 anni e zero sconfitte a Gstaad in d… - SuperTennisTv : ?? MATTEO ?? #Berrettini supera Thiem e a Gstaad si regala la 3ª finale della stagione! #tennis | #SwissOpenGstaad… - fanpage : SUPER MATTEO! #Berrettini è in finale! ?????? - MiaomiaoCh : RT @toMMilanello: ?? Grande Italia! #Berrettini in finale al 250 di Gstaad. #Musetti in finale al 500 di Amburgo. Per Matteo si tratta del… - toMMilanello : ?? Grande Italia! #Berrettini in finale al 250 di Gstaad. #Musetti in finale al 500 di Amburgo. Per Matteo si trat… -