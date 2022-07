HuffPostItalia : Un'area di unità nazionale contro Conte e Salvini. Di Maio sulla scia di Franceschini - Adnkronos : #Elezioni, le parole del ministro degli Esteri #DiMaio: 'Quello che si va definendo a livello nazionale è sicuramen… - lifestyleblogit : Elezioni, Di Maio: 'Ora area di unità nazionale ispirata ad agenda Draghi' - - fisco24_info : Elezioni, Di Maio: 'Ora area di unità nazionale ispirata ad agenda Draghi': (Adnkronos) - Il leader di Ipf: 'Contra… - italiaserait : Elezioni, Di Maio: “Ora area di unità nazionale ispirata ad agenda Draghi” -

Agenzia ANSA

"Al di là dei nomi quello che si sta delineando è un'dinazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ...'Io credo che al di là dei nomi, quello che si va definendo a livello nazionale è sicuramente un'dinazionale che si contrappone a chi ha fatto cadere questo Governo. Si contrappone sicuramente a Conte e Salvini , ma si contrappone pure a una destra che in questo momento ha scommesso ... Di Maio, area unità nazionale contro Conte e Salvini - Ultima Ora