F1, Jean Todt: “Michael e Mick Schumacher? Con un guardo le gare, per l’altro sono contento” (Di venerdì 22 luglio 2022) Jean Todt e il suo feeling particolare con la famiglia Schumacher, a tutti i livelli. L’ex team principal della Ferrari e numero uno della FIA, in un’intervista con il media tedesco RTL ha parlato sia del suo rapporto con Michael Schumacher sia di quello con Mick Schumacher facendo capire cosa prova per entrambi. Su Michael Schumacher e sulla sua condizione: “Non mi manca Michael, lo vedo. Ovviamente ciò che mi manca è quello che facevamo insieme ma sì, è vero, guardo le gare con Michael“. Poi ha aggiunto: “Non lo lascio solo. Lui, Corinna (la moglie, ndr), la famiglia, abbiamo vissuto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto è parte di noi e ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)e il suo feeling particolare con la famiglia, a tutti i livelli. L’ex team principal della Ferrari e numero uno della FIA, in un’intervista con il media tedesco RTL ha parlato sia del suo rapporto consia di quello confacendo capire cosa prova per entrambi. Sue sulla sua condizione: “Non mi manca, lo vedo. Ovviamente ciò che mi manca è quello che facevamo insieme ma sì, è vero,lecon“. Poi ha aggiunto: “Non lo lascio solo. Lui, Corinna (la moglie, ndr), la famiglia, abbiamo vissuto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto è parte di noi e ...

Libero_official : #JeantTodt torna sul suo rapporto con #MichaelSchumacher: 'Guardiamo insieme le gare' - F1ingenerale_ : L’ex team principal della #Ferrari, Jean #Todt, ha rivelato di guardare insieme a #Schumacher le gare di #Formula1… - panziroga : @gualtierieurope Per mettere i dissuasori in concomitanza delle strisce pedonali non servono i consigli ( non penso… - romatristezza : @gualtierieurope Servono dissuasori di velocità e autovelox come se fosse coca cola, altro che jean todt - scrocknroll : @gualtierieurope Potresti chiedere a Jean Todt come evitare che le strade di Roma siano un GP a cielo aperto… -