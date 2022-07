Calenda snobba il Pd: noi nel campo largo non ci stiamo. Poi “chiama” la Carfagna: vieni con noi, FI non esiste più (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono molti i presunti eredi di Draghi che vorrebbero fare campagna elettorale utilizzando il refrain della continuità con l’esecutivo dell’ex presidente della Bce. Tra questi sicuramente il Pd che mira a presentarsi al voto con un’alleanza fondata sulla paura del “pericolo sovranista e populista”. Ma con quali alleati? Letta, per ora, chiude le porte al M5S e a Italia Viva, che nel frattempo ha cambiato simbolo e ha adottato la R che sta per Riformisti. “Il possibile identikit del “campo” elettorale intorno al Pd – scrive Repubblica – vede dunque alla sua sinistra Articolo 1 e il cartello rosso-verde di Sinistra italiana e dei Verdi, alla sua destra Azione e +Europa, se ci staranno. Poi la nuova area liberal-ecologista alla quale stanno lavorando il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio”. Calenda non vuole stare nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono molti i presunti eredi di Draghi che vorrebbero fare campagna elettorale utilizzando il refrain della continuità con l’esecutivo dell’ex presidente della Bce. Tra questi sicuramente il Pd che mira a presentarsi al voto con un’alleanza fondata sulla paura del “pericolo sovranista e populista”. Ma con quali alleati? Letta, per ora, chiude le porte al M5S e a Italia Viva, che nel frattempo ha cambiato simbolo e ha adottato la R che sta per Riformisti. “Il possibile identikit del “” elettorale intorno al Pd – scrive Repubblica – vede dunque alla sua sinistra Articolo 1 e il cartello rosso-verde di Sinistra italiana e dei Verdi, alla sua destra Azione e +Europa, se ci staranno. Poi la nuova area liberal-ecologista alla quale stanno lavorando il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio”.non vuole stare nel ...

