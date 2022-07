“Voglio arrivare…”: Salernitana, l’annuncio di Iervolino fa sognare i tifosi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha annunciato le sue ambizioni che fanno sognare i tifosi La Salernitana nell’ultima stagione ha conquistato una clamorosa salvezza, con la rimonta condotta dal duo Sabatini-Nicola. Niente sarebbe stato possibile senza l’acquisto di Iervolino da parte del club: i granata, infatti, erano calcisticamente morti a fine dicembre, ma sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente dellaDaniloha annunciato le sue ambizioni che fannoLanell’ultima stagione ha conquistato una clamorosa salvezza, con la rimonta condotta dal duo Sabatini-Nicola. Niente sarebbe stato possibile senza l’acquisto dida parte del club: i granata, infatti, erano calcisticamente morti a fine dicembre, ma sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sampdoria, l'appello del maestro Giampaolo: "Mancano 5 giocatori" Non voglio che domani qualcuno estrapoli una frase di qui e una di là per strumentalizzare il mio ... È forte, mi hanno detto che può arrivare e ne sarei felice. Mi hanno detto che Pjaca potrei averlo ... Il Derby d'Italia sul mercato è bianconero: Bremer al posto di De Ligt ...e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo . Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ... Nonche domani qualcuno estrapoli una frase di qui e una di là per strumentalizzare il mio ... È forte, mi hanno detto che puòe ne sarei felice. Mi hanno detto che Pjaca potrei averlo ......e tanto lavoro pera conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo . Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi....