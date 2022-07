Il "vaffa" a Draghi e crisi di governo a In Onda: da Parenzo e Concita... (Di giovedì 21 luglio 2022) Va bene la crisi di governo, ma l'impressione è che il famigerato "Paese reale" in questi giorni pensino ad altro: al caldo infernale, per esempio, alle bollette talmente alte da costringere a spegnere il condizionatore anche al più accaldato degli italiani. E poi, ovviamente, il calciomercato. Anche per questo Renzi, forse il più impareggiabile populista nell'anima della politica italiana (non se ne vogliano a male leghisti e grillini), il classico antipaticone che ama seminare zizzania nel bar, sposta subito il discorso dal Parlamento al manto erboso. Ospite in studio a In Onda-Prima serata, su La7, incalzato da Concita De Gregorio e David Parenzo su quanto sta accadendo a Roma si mostra subito piuttosto insofferente. Gli chiedono del futuro dei 5 Stelle, sulle mosse di Alessandro Di Battista e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Va bene ladi, ma l'impressione è che il famigerato "Paese reale" in questi giorni pensino ad altro: al caldo infernale, per esempio, alle bollette talmente alte da costringere a spegnere il condizionatore anche al più accaldato degli italiani. E poi, ovviamente, il calciomercato. Anche per questo Renzi, forse il più impareggiabile populista nell'anima della politica italiana (non se ne vogliano a male leghisti e grillini), il classico antipaticone che ama seminare zizzania nel bar, sposta subito il discorso dal Parlamento al manto erboso. Ospite in studio a In-Prima serata, su La7, incalzato daDe Gregorio e Davidsu quanto sta accadendo a Roma si mostra subito piuttosto insofferente. Gli chiedono del futuro dei 5 Stelle, sulle mosse di Alessandro Di Battista e ...

