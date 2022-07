Un bimbo di 4 anni è annegato in piscina nel Viterbese (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Tragedia in una piscina di una polisportiva di Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e il pm di turno della procura di Viterbo. Al vaglio le testimonianze dei presenti. Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Tragedia in unadi una polisportiva di Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4è mortodopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e il pm di turno della procura di Viterbo. Al vaglio le testimonianze dei presenti.

