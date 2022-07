La nota del Napoli: “De Laurentiis non vende il club, è una bufala” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di ‘indiscrezioni’) è ‘servizio pubblico’, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso“. Lo spiega in una nota la Ssc Napoli. “Tra l’altro – si legge nel comunicato del club azzurro -, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste ‘indiscrezioni’, è che il presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli ‘States’. De ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che ilsarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, unadi questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di ‘indiscrezioni’) è ‘servizio pubblico’, siamo costretti a farlo. Denon ha intenzione dire ile non c’è alcuna trattiva in corso“. Lo spiega in unala Ssc. “Tra l’altro – si legge nel comunicato delazzurro -, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste ‘indiscrezioni’, è che il presidente Devorrebbe vivere negli ‘States’. De ...

