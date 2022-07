Conte ricoverato per un'intossicazione alimentare: "Ora sta bene" (Di martedì 19 luglio 2022) Piccolo problema di salute, domenica scorsa, per Giuseppe Conte. Il capo del M5s nel bel mezzo del travaglio grillino, è andato all' ospedale per precauzione, colpito da un'intossicazione alimentare. L'ex premier è stato ricoverato per qualche ora al Gemelli. Ieri mattina è tornato a casa e si è collegato nel pomeriggio normalmente con l'assemblea dei parlamentari M5s. "Sta bene", riferiscono al Foglio dall'entourage di Conte. Oggi l'ex premier è atteso da una decisione non banale: decidere se sostenere o meno il governo Draghi. Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Piccolo problema di salute, domenica scorsa, per Giuseppe. Il capo del M5s nel bel mezzo del travaglio grillino, è andato all' ospedale per precauzione, colpito da un'. L'ex premier è statoper qualche ora al Gemelli. Ieri mattina è tornato a casa e si è collegato nel pomeriggio normalmente con l'assemblea dei parlamentari M5s. "Sta", riferiscono al Foglio dall'entourage di. Oggi l'ex premier è atteso da una decisione non banale: decidere se sostenere o meno il governo Draghi.

