Gas: apre in rialzo sulla piazza di Amsterdam oltre 164 euro (Di lunedì 18 luglio 2022) Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di agosto salgono del 2,93% a 164,25 euro al MWh. . 18 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Apertura inper il gas naturaledi. I contratti futures sul mese di agosto salgono del 2,93% a 164,25al MWh. . 18 luglio 2022

Pubblicità

fisco24_info : Gas: apre in rialzo sulla piazza di Amsterdam oltre 164 euro: Contratti futures sul mese di agosto in crescita del… - pirolini : Vendo idea al miglior offerente x combattere imminente crisi gas invernale. Ottima x il riscaldamento delle abitazi… - IlRiccetto : @swamilee Conte apre la crisi mentre Draghi va in Algeria a contrattare la sostituzione del gas russo e Di Battista… - WorldHilarious1 : @Frances20665381 In effetti il Presidente del Consiglii tedesco il prof.Birchmayer che aveva aiutato Dragozzi in un… - LuMo71 : In sintesi, il passaggio della domanda termica dal vettore gas a quello elettrico apre grandi opportunità di rispar… -