Abbandono animali, al via molte iniziative per contrastare il problema (Di lunedì 18 luglio 2022) “L’Abbandono è un incubo. Oltre che un reato”. Questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata qualche giorno fa dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) per sensibilizzare su un problema che riguarda ogni anno circa 80.000 gatti e 50.000 cani, mollati dai loro padroni durante il periodo estivo.Durante la pandemia si registrato un notevole incremento di adozioni di animali domestici. Tanti italiani hanno deciso di accogliere un amico peloso tra le loro mura domestiche. Ora il timore è che queste adozioni possano convertirsi in un gran numero di abbandoni. Per questo motivo diverse associazioni si stanno attivando per smuovere l’opinione pubblica su questo argomento.Anche LNDC Animal Protection e Anas hanno collaborato a un progetto a tutela degli animali. #AMAMIeBASTA è il nome dato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) “L’è un incubo. Oltre che un reato”. Questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata qualche giorno fa dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) per sensibilizzare su unche riguarda ogni anno circa 80.000 gatti e 50.000 cani, mollati dai loro padroni durante il periodo estivo.Durante la pandemia si registrato un notevole incremento di adozioni didomestici. Tanti italiani hanno deciso di accogliere un amico peloso tra le loro mura domestiche. Ora il timore è che queste adozioni possano convertirsi in un gran numero di abbandoni. Per questo motivo diverse associazioni si stanno attivando per smuovere l’opinione pubblica su questo argomento.Anche LNDC Animal Protection e Anas hanno collaborato a un progetto a tutela degli. #AMAMIeBASTA è il nome dato ...

Pubblicità

TgrRai : Anche la Tgr Rai lancia una campagna contro l'abbandono degli animali. Servizi, inchieste e approfondimenti della T… - enpaonlus : La campagna di ENPA contro l’abbandono: “Insieme. Per sempre” - anperillo : La #Tgr #Rai lancia una campagna contro l'abbandono degli animali #nonabbandonarlo #IoSeguoTgr ???? - LoveBellaria : RT @greenMe_it: Abbandono animali: i numeri per le segnalazioni che stanno circolando non sono attivi, non postare questa catena fake https… - Ninfearosa : RT @greenMe_it: Abbandono animali: i numeri per le segnalazioni che stanno circolando non sono attivi, non postare questa catena fake https… -