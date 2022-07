TS – Juve | già incassati oltre 17 milioni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 20:19:09 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: TORINO – Con la cessione a titolo definitivo di Matteo Brunori al Palermo lantus incassa 4, che vanno a sommarsi agli 8,2(più uno di bonus) per il trasferimento di Rolando Mandragora alla Fiorentina e ai 4 per il passaggio del centravanti Giacomo Vrioni al New England Revolution, senza dimenticare il milione e duecento mila euro per la cessione del portiere Franco Israel allo Sporting Lisbona. Un totale di17, risorse utili per finanziare i grandi colpi grazie ai giovani cresciuti in casa o presi negli ultimi anni di settore giovanile. Ma la lista dei partenti, tra i vari Ranocchia, Fagioli, Rovella, Frabotta (Dragusin e De Winter sono già andati in prestito), potrebbe ...