Tale e Quale 2022, svelato il cast (Di sabato 16 luglio 2022) Mancano ancora più di due mesi alla partenza di Tale e Quale 2022, dodicesima edizione del varietà di Raiuno condotto da Carlo Conti che debutterà venerdì 30 settembre, ma il cast è già stato definito. A svelarlo è stato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha elencato i nomi dei personaggi famosi che dovranno, come sempre, interpretare artisti contemporanei o che hanno fatto la Storia dello spettacolo italiano ed internazionale, andando oltre la semplice imitazione. A giudicarli, anche quest'anno, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ma da chi è composto il cast di Tale e Quale 2022? Ecco i concorrenti: Antonino Spadaccino: vincitore di Amici 2004; Gilles Rocca: vincitore di Ballando con le Stelle 2020; Claudio ...

