Milan-Colonia 2-1, Giroud: “Contento per la vittoria e per i gol” (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier Giroud, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato della vittoria dei rossoneri per 2-1 contro il Colonia: “E’ un bene iniziare con dei gol. Sono molto Contento per la vittoria, nonostante sia un’amichevole. Lo scudetto? Molto bello su questa maglia, siamo molto orgogliosi di essere campioni d’Italia“. Il francese ha poi aggiunto: “A Milanello lavoriamo duramente. Fa caldo e gli allenamenti che svolgiamo sono tosti, ma abbiamo dimostrato un buon spirito di squadra. Non siamo ancora pronti del tutto, ma mi sento bene“. Infine, su Yacine Adli: “Mi chiama sempre. E’ un bravo ragazzo, mi ha impressionato per le sue qualità e sono felice che sia arrivato qui“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Olivier, intervenuto ai microfoni diTV, ha parlato delladei rossoneri per 2-1 contro il: “E’ un bene iniziare con dei gol. Sono moltoper la, nonostante sia un’amichevole. Lo scudetto? Molto bello su questa maglia, siamo molto orgogliosi di essere campioni d’Italia“. Il francese ha poi aggiunto: “Aello lavoriamo duramente. Fa caldo e gli allenamenti che svolgiamo sono tosti, ma abbiamo dimostrato un buon spirito di squadra. Non siamo ancora pronti del tutto, ma mi sento bene“. Infine, su Yacine Adli: “Mi chiama sempre. E’ un bravo ragazzo, mi ha impressionato per le sue qualità e sono felice che sia arrivato qui“. SportFace.

