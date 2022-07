Manchester United, in arrivo Lisando Martinez dall’Ajax (Di sabato 16 luglio 2022) Il Manchester United e l’Ajax hanno trovato l’intesa per Lisandro Martinez: agli olandesi andranno 55 milioni Il Manchester United è vicinissimo ad annunciare l’acquisto di Lisandro Martinez dall’Ajax. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è l’intesa totale tra i Red Devils e i Lancieri. All’Ajax andranno 55 milioni, mentre il calciatore firmerà un contratto fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Ile l’Ajax hanno trovato l’intesa per Lisandro: agli olandesi andranno 55 milioni Ilè vicinissimo ad annunciare l’acquisto di Lisandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è l’intesa totale tra i Red Devils e i Lancieri. All’Ajax andranno 55 milioni, mentre il calciatore firmerà un contratto fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

