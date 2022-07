Scalfari, il feretro arriva in Campidoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il feretro di Eugenio Scalfari, 98enne fondatore ed ex direttore di Repubblica, e' arrivato al Campidoglio dove e' stata allestita la camera ardente. Il giornalista e' scomparso ieri nella capitale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildi Eugenio, 98enne fondatore ed ex direttore di Repubblica, e'to aldove e' stata allestita la camera ardente. Il giornalista e' scomparso ieri nella capitale. ...

Scalfari a Torino. Un'appartenenza solida, il fondatore conosceva e amava la città