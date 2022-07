Renault presenta Zoe model year 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – ZOE, la city car elettrica di Renault, è ora disponibile con la nuova gamma model year 2022 e una nuova tinta grigio scisto. Con la nuova gamma si declina in 3 versioni: Equilibre, Evolution e Iconic. A partire dall’allestimento Equilibre, il veicolo è dotato di Active Emergency Brake System (Sistema di Frenata di Emergenza Attiva) e di caricatore di bordo AC da 22 kW, che consente a ZOE di ricaricarsi fino a tre volte più velocemente dei più diretti concorrenti alle infrastrutture di ricarica più diffuse in Italia. ZOE equilibre è dotata anche di Hands free card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10? e display centrale multimediale da 7? con funzione Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) nonchè 4 altoparlanti. All’esterno, posteriormente, il nome ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – ZOE, la city car elettrica di, è ora disponibile con la nuova gammae una nuova tinta grigio scisto. Con la nuova gamma si declina in 3 versioni: Equilibre, Evolution e Iconic. A partire dall’allestimento Equilibre, il veicolo è dotato di Active Emergency Brake System (Sistema di Frenata di Emergenza Attiva) e di caricatore di bordo AC da 22 kW, che consente a ZOE di ricaricarsi fino a tre volte più velocemente dei più diretti concorrenti alle infrastrutture di ricarica più diffuse in Italia. ZOE equilibre è dotata anche di Hands free card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10? e display centrale multimediale da 7? con funzione Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) nonchè 4 altoparlanti. All’esterno, posteriormente, il nome ...

