Noah Schnapp di Stranger Things non lascia dubbi su Will: "Ama Mike"

Fin dalle prime stagioni di Stranger Things, molti fan della serie tv Netflix si erano posti degli interrogativi sulla sessualità di Will Byers. I loro dubbi, ad oggi, sembrano aver avuto conferma. È stato lo stesso attore, Noah Schnapp, a fare luce sulla situazione. Gli eventi accaduti negli ultimi due volumi avevano già fornito una visione chiara dell'argomento, ma le parole dell'interprete sono servite a rafforzare la cosa. Inoltre, quest'ultimo si è anche concentrato sulla lenta evoluzione del suo personaggio.

