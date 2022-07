Arianna nel labirinto del lavoro: 'Sono laureata, dico no a 3 euro l'ora' (Di venerdì 15 luglio 2022) Arianna Viarchi, 26 anni "Per così poco e per così tante ore, non ci sto". Questa è una frase che sentiamo ricorrere spesso nei nostri incontri quotidiani, soprattutto durante gli ultimi tempi, una ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022)Viarchi, 26 anni "Per così poco e per così tante ore, non ci sto". Questa è una frase che sentiamo ricorrere spesso nei nostri incontri quotidiani, soprattutto durante gli ultimi tempi, una ...

