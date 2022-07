Juve, Ramsey d’accordo sulla rescissione. Ma chiede una buonuscita (Di giovedì 14 luglio 2022) Ramsey Juve, il gallese fa una richiesta per dare l’ok definitivo alla rescissione del contratto: vuole la buonuscita Il futuro di Ramsey è chiaro: il centrocampista gallese non fa più parte dei piani della Juve, che ha tutta l’intenzione di definirne il prima possibile l’addio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri puntano alla rescissione del contratto in scadenza nell’estate del 2023. L’ex giocatore di Arsenal e Rangers, tuttavia, avrebbe intenzione di chiedere una buonuscita per acconsentire a questa soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), il gallese fa una richiesta per dare l’ok definitivo alladel contratto: vuole laIl futuro diè chiaro: il centrocampista gallese non fa più parte dei piani della, che ha tutta l’intenzione di definirne il prima possibile l’addio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri puntano alladel contratto in scadenza nell’estate del 2023. L’ex giocatore di Arsenal e Rangers, tuttavia, avrebbe intenzione dire unaper acconsentire a questa soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

