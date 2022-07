Sonia Bruganelli | le toccanti parole sull’addio di Totti e Ilary

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È la notizia del giorno quella della separazione tra FrancescoBlasi. Anche, moglie e imprenditrice di Paolo Bonolis, ha commentato il fatto che (non è eccessivo) ha scosso l’Italia. È la nuova che da ore tiene banco sui principali quotidiani e fa discutere sui social. Forse perché nonostante i rumors che si rincorrevano da mesi, nessuno avrebbe scommesso mai sulla fine della storia d’amore tra l’ex calciatore e la conduttrice. Un sodalizio durato quasi vent’anni: dal loro matrimonio sono nati tre figli, che ora si trovano all’estero con la madre. (continua a leggere dopo le foto) leggi qui tutte le notizie di GOSSIPha preso le difese della coppia che in queste ore è stata travolta da un’enorme ondata mediatica in merito alle cause ...