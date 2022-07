Pubblicità

ErmannoKilgore : Crac Qui!Group, l’inchiesta si allarga. Raddoppia il numero degli indagati - Il Secolo XIX - rep_genova : Crac qui Group, su 200 licenziati in Liguria, 145 hanno trovato un altro lavoro [aggiornamento delle 16:40] -

... per un'inchiesta che ha messo nel mirino uno dei crack finanziari italiani più imponenti degli ultimi anni, quello del colosso dei buoni pasto. Già perché da 17 che erano, gli indagati ...Si è concluso il piano di ricollocazione rivolto ai 200 lavoratori licenziati dain Liguria. Di questi, annuncia in una nota la Regione, 151 risultano occupati, 45 fuoriusciti (tra cui persone in carico a servizi o misure regionali come Fast, Pascal, persone non ... Crac Qui!Group, l'inchiesta si allarga. Raddoppia il numero degli indagati Notificato il deposito di atti della Procura a 13 nuovi soggetti coinvolti nei crac delle società nella galassia Fogliani ...Saliti a trenta i soggetti sotto accusa per il fallimento dell’azienda che forniva ticket a milioni di utenti. Verso la conclusione il lavoro della Procura: si allunga la lista delle società inquisite ...