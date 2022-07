Draghi: “Il governo non va avanti con gli ultimatum. Lo dico anche a chi promette sfracelli a settembre” (Di martedì 12 luglio 2022) “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale, questa è la situazione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo l’incontro coi sindacati, ribadendo come nonostante le “fibrillazioni” anche in questo periodo il governo stia procedendo nella propria azione. “Queste fibrillazioni sono importanti – aggiunge – riguardano l’esistenza del governo ma sarebbe ancora “più importante se il governo non riuscisse a lavorare”. Draghi si è poi rivolto “a chi promette che a settembre farà sfracelli. Con gli ultimatum” ha detto, “l’esecutivo non va avanti”. Il riferimento, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Ho già detto che per me non c’è unsenza M5s e non c’è unaltro che l’attuale, questa è la situazione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa dopo l’incontro coi sindacati, ribadendo come nonostante le “fibrillazioni”in questo periodo ilstia procedendo nella propria azione. “Queste fibrillazioni sono importanti – aggiunge – riguardano l’esistenza delma sarebbe ancora “più importante se ilnon riuscisse a lavorare”.si è poi rivolto “a chiche afarà. Con gli” ha detto, “l’esecutivo non va”. Il riferimento, in ...

